Пассажиры эвакуируются по тоннелям «красной» ветки метро пешком
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Пассажирам приходится выбираться пешком по тоннелям Сокольнической линии метрополитена после ЧП, сообщает 112.
На перегоне между станциями метро «Воробьевы горы» — «Спортивная» проверяют состав, поезда следуют с увеличенным интервалом.
Очевидцы ранее сообщали о хлопке и последующем задымлении.
В настоящий момент нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.