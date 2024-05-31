Пассажиры эвакуируются по тоннелям «красной» ветки метро пешком

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Пассажирам приходится выбираться пешком по тоннелям Сокольнической линии метрополитена после ЧП, сообщает 112 .

На перегоне между станциями метро «Воробьевы горы» — «Спортивная» проверяют состав, поезда следуют с увеличенным интервалом.

Очевидцы ранее сообщали о хлопке и последующем задымлении.

В настоящий момент нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.