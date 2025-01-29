15min: ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL в Литве

Ошибка пилота стала единственной версией крушения транспортного самолета грузовой компании DHL в Литве. Авиакатастрофа произошла в ноябре прошлого года, сообщает «Лента.ру» .

«Собранные данные практически не оставляют сомнений в том, что привело к этой трагической аварии», — пишет литовский портал 15min.lt.

В статье отметили, что в настоящее время готовится отчет по итогам расследования обстоятельств крушения при участии международной группы исследователей из научно-исследовательских институтов безопасности США, Германии и Испании.

Специалисты полагают, что причиной авиакатастрофы, произошедшей под Вильнюсом, стал человеческий фактор. При этом в литовской прокуратуре заявили, что пока рано делать окончательные выводы по результатам расследования.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве у Берлина нет.

25 ноября 2024 года самолет международного логистического гиганта DHL упал на жилой дом и загорелся в литовском Вильнюсе. На борту находились 4 человека, один из которых погиб.