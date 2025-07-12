В России предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков. Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову, сообщает РИА Новости .

Предлагается начислять 1,8 балла в год за одного внука независимо от возраста получающего пенсионные баллы. При этом размер баллов увеличивается пропорционально количеству внуков.

По словам председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой, сегодня бабушки и дедушки играют важную роль в воспитании детей и иногда фактически заменяют родителей, но это вклад пока не признан официально.

В августе текущего года работающим россиянам пенсионного возраста произведут ежегодный перерасчет страховой пенсии. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, которые были начислены за предыдущий календарный год, но пенсионеры смогут рассчитывать лишь на 3 коэффициента.

Чтобы получить страховую пенсию в 2025 году, нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа, а также накопить не менее 30 пенсионных баллов, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.