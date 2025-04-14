Россиянам напомнили, сколько нужно трудового стажа для выхода на пенсию в 2025 г

Депутат Чаплин: для пенсии в 2025 году понадобится не меньше 15 лет стажа работы

Чтобы получить страховую пенсию в 2025 году, нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа, а также накопить не менее 30 пенсионных баллов, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом пишет «Российская газета» .

Оба требования распространяются на всех россиян, которые хотят отправиться на пенсию в 2025 году. Также важно иметь возможность подтвердить трудовой стаж, отметил Чаплин.

Если такие документы были потеряны, необходимо любыми способами их восстановить. В качестве доказательства стажа можно использовать трудовые договоры, справки, подтверждающие доходы, оплату налогов и другое, подчеркнул парламентарий.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что индексацию страховых пенсий будут проводить дважды в год, начиная с 2026 года.