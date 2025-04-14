Мишустин объявил о двойной индексации пенсий с 2026 года

Индексация страховых пенсий россиян начнет производиться по два раза в год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Нововведение хотят ввести с 2026 года, сообщает ТАСС .

«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий», — сказал председатель российского правительства.

По словам Мишустина, страховые пенсии граждан будут увеличиваться два раза в год: с февраля по уровню инфляции за прошлый год и с апреля по уровню повышения доходов Соцфонда.

Тем временем Социальный фонд России может получить функции по начислению региональных соцвыплат. Сейчас некоторые социальные выплаты продолжают находиться в ведении кабмина и региональных властей.