Россия перейдет на новую схему индексации пенсий — Мишустин
Мишустин объявил о двойной индексации пенсий с 2026 года
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Индексация страховых пенсий россиян начнет производиться по два раза в год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Нововведение хотят ввести с 2026 года, сообщает ТАСС.
«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий», — сказал председатель российского правительства.
По словам Мишустина, страховые пенсии граждан будут увеличиваться два раза в год: с февраля по уровню инфляции за прошлый год и с апреля по уровню повышения доходов Соцфонда.
Тем временем Социальный фонд России может получить функции по начислению региональных соцвыплат. Сейчас некоторые социальные выплаты продолжают находиться в ведении кабмина и региональных властей.