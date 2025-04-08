Соцфонд РФ может получить функции по начислению региональных соцвыплат

Как следует из поправок к Бюджетному кодексу РФ, которые предложены Минтрудом, в ближайшее время субъекты страны смогут передать Соцфонду функции по начислению региональных соцвыплат, если они не планируют развивать свои IT-системы в данной сфере, сообщает «Коммерсант» .

Сегодня часть соцвыплат в РФ находится в ведении федерального правительства, а часть — региональных властей.

В перспективе передача этих полномочий Соцфонду позволит консолидированному бюджету сэкономить на администрировании выплат за счет их централизации, но сложно полностью оценить этот эффект из-за различий субъектов.

В России есть более 300 различных мер соцподдержки, которые получают 60 млн человек. С 2018 года Минтруд собирает их все их в базу в Единой цифровой платформе. Предлагалась, что к 2025 году в стране 80% соцуслуг можно будет получить в электронном виде, что уменьшит срок ожидания вдвое, а пакет документов в большинстве случаев будет состоять только из одного заявления.

В 2021 году министерство запустило пилотный проект, по которому субъекты РФ передали на обслуживание Пенсионному фонду (с 2023 года — Соцфонд) 11 регвыплат. В 2022 году фонд принял полномочия по оформлению и выплате еще свыше 30 различных мер федерального уровня. Весной 2025 года Минтруд инициировал передачу на федеральный уровень регдоплаты к пенсии от 30 субъектов страны, которые ее производят.

По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, на сегодняшний день фонд назначает большую часть федмер поддержки проактивно. Нужные для этого документы есть или в системах фонда, или запрашиваются у госорганов в порядке межведомственного взаимодействия.

Сейчас Минтруд РФ предлагает дать регионам возможность перевести на Соцфонд оставшиеся у них меры поддержки.