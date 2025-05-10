В Госдуме рассказали, ждать ли пересчет пенсий работающим пенсионерам в августе

В августе текущего года работающим россиянам пенсионного возраста произведут ежегодный перерасчет страховой пенсии. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, которые были начислены за предыдущий календарный год, но пенсионеры смогут рассчитывать лишь на 3 коэффициента, сообщает rg.ru .

«В денежном выражении прибавка за три балла составляет несколько сотен рублей. Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем позволяет ежегодно получать такую прибавку», — сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что информация о трудовом стаже и страховых взносах напрямую поступает от работодателей в Социальный фонд, поэтому участие пенсионера в этом процессе не нужно.

Депутат Госдумы добавил, что перерасчет страховой пенсии осуществляется на основе информации, предоставленной в отчетности за предыдущий год — за 2024 год, если перерасчет происходит в августе 2025 года.

Ранее инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов дал советы по сформированию капитала на пенсию в современных рыночных условиях.