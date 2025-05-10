Россиянам рассказали, как накопить на пенсию

Эксперт Емельянов: накопить на пенсию можно с помощью вкладов или облигаций

Он пояснил, что для обеспечения второй пенсии, которая была бы размером не ниже, чем государственная, россиянину нужно накопить капитал, приносящий доход не меньше нынешних 20 тыс. рублей, а еще пенсия должна индексироваться.

Как рассказал эксперт, при указанных условиях из накопленной суммы можно выводить около 4% в год. Получается, что человеку следует накопить 6 млн рублей в нынешних деньгах.

Среди вариантов пассивного дохода специалист отметил банковские вклады, облигации в рублях или в валюте, российские акции, золото, программы долгосрочных сбережений и негосударственные пенсионные фонды (ПДС и НПФ), а также ипотечную квартиру.

При этом Емельянов считает, что со средней (медианной) зарплатой по стране накопить на вторую пенсию, равную государственной, даже с господдержкой — недостижимая задача. Но в РФ сейчас нет дефицита инструментов для накопления, при этом они имеют практический смысл только для россиян с доходами сильно выше среднего.