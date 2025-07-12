сегодня в 03:25

Москалькова: украинские пленные просили о книгах и Библии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что украинские военнопленные, которых она посещала, попросили ее о книгах, крестиках и Библии, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что их просьбы были выполнены.

«В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии», — рассказала она.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что солдаты подразделения не берут в плен заграничных наемников, которые служат в ВСУ.