Алаудинов заявил, что «Ахмат» не берет в плен иностранных наемников

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что солдаты подразделения не берут в плен заграничных наемников, которые служат в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

Он отметил, что бойцы «Ахмата» ни разу не брали в плен иностранцев. Такую задачу перед солдатами не ставили.

Алаудинов подчеркнул, что не считает братьями иностранных наемников, которые приехали сражаться против РФ. При этом украинским военным, которые хотят сдаться в плен, сохраняют жизнь.

Ранее солдат ВСУ случайно зашел за сигаретами к российским бойцам. Это случилось в Новооленовке в Донецкой Народной Республике.