Боец ВСУ случайно зашел за сигаретами к российским военнослужащим

Штурмовик 33-го мотострелкового полка «Центральной» группировки войск Мурат Гаджикурбанов рассказал, что украинский военнослужащий случайно зашел к российским бойцам за сигаретами в зачищенном от ВСУ населенном пункте Новооленовка в ДНР, сообщает РИА Новости .

По словам бойца ВС РФ, вечером российские штурмовики находились в одном из частных домов. И вдруг к ним заходит украинский военный с автоматом, но без бронежилета и каски. Боевик ВСУ был шокирован, когда увидел российских штурмовиков.

Гаджикурбанов отметил, что боец ВСУ был взят в российский плен. В ходе допроса он рассказал, что зашел в дом за сигаретами, ожидая увидеть в нем своих сослуживцев. При этом в 15 метрах находился дом с украинскими военными.

Российский штурмовик добавил, что подробно рассказал о местонахождении позиций ВСУ и количестве оставшейся живой силы. При этом военнопленный попросил штурмовиков не убивать сослуживцев, которые, по его словам добровольно сложат оружие, однако противник оказал сопротивление и был ликвидирован.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Марьино в Сумской области и Новооленовка в ДНР.