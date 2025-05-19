Марьино и Новооленовка перешли под контроль России
Марьино в Сумской области и Новооленовка в ДНР перешли под контроль России
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Марьино в Сумской области и Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке. На прошлой неделе бойцы ВС РФ также освободили несколько поселков в ДНР.
Марьино удалось занять благодаря решительным действиям российской группировки войск «Север». Новооленовку взяли под контроль военные «Центра», проявившие активность и решительность на поле боя.
За прошедшую ночь российская противовоздушная оборона (ПВО) также уничтожила 35 украинских беспилотников. Большую часть вражеских БПЛА сбили над Крымом.
Ранее Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Богатырь в ДНР.