Марьино в Сумской области и Новооленовка в ДНР перешли под контроль России

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Марьино в Сумской области и Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке. На прошлой неделе бойцы ВС РФ также освободили несколько поселков в ДНР.