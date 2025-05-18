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Подразделения «Восточной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Богатырь в ДНР. Освобождение села стало серьезным ударом по обороне ВСУ на южно-донецком направлении фронта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах с беспилотника видно, как российские военнослужащие наносят удары по противнику на территории населенного пункта. Затем бойцы военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии развернули российский триколор на крыше здания.

После освобождения населенного пункта бойцы ВС РФ провели полную зачистку территории от противника, уничтожив значительное количество личного состава и техники ВСУ.

ВСУ превратили населенный пункт Богатырь в серьезный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Освобождение села стало серьезным ударом по обороне бойцов киевского режима на южно-донецком направлении.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Александрополь в ДНР.