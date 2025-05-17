сегодня в 14:23

ВС РФ поразили формирования четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад украинской армии, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии около населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск ДНР.

Потери ВСУ там составили более 490 бойцов, танк, две боевые бронемашины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 14 автомобилей, арторудие и склад боеприпасов.

Также ранее на подконтрольной Киеву части Запорожской области российские войска уничтожили склад с украинскими БПЛА.