ВС России освободили Александрополь в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ поразили формирования четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад украинской армии, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии около населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск ДНР.
Потери ВСУ там составили более 490 бойцов, танк, две боевые бронемашины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 14 автомобилей, арторудие и склад боеприпасов.
Также ранее на подконтрольной Киеву части Запорожской области российские войска уничтожили склад с украинскими БПЛА.