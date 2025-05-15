На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен склад с БПЛА

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ударами по подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожены склад ВСУ с БПЛА, сообщает РИА Новости .

По его словам, уничтожено 2 «склада на колесах», один бензовоз.

Под удар также попали украинские техника и личный состав.

«Уничтожен склад с БПЛА, нарушена логистика ударом по ЖД, ударами по лесополосам уничтожена техника и личный состав», — отметил Лебедев.

Ранее ударами ВС РФ ликвидированы объекты инфраструктуры военных аэродромов противника, а также цеха производства дронов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов.