сегодня в 15:08

Ударами ВС РФ ликвидированы объекты инфраструктуры военных аэродромов противника, а также цеха производства дронов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации военных и наемников в 162 районах, сообщает пресс-служба Минобороны.

Эти удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а еще ракетными войсками и артиллерией ВС России.

Средствами ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства и 137 беспилотников противника самолетного типа.

С начала СВО российские войска ликвидировали 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 БПЛА, 605 ЗРК, 23 101 танк и иные боевые бронемашины, 1554 боевые машины РСЗО, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц специальной военной автотехники.