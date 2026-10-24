Индекс конкуренции на рынке труда вырос до 9,8 соискателя на вакансию

По итогам III квартала 2026 года индекс конкуренции на рынке труда составил 9,8 соискателя на одного работодателя — на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Медиана зарплатных предложений достигла 82 000 руб/мес (+17% год к году), нижний квартиль — 55 000 руб/мес (+15%), что обгоняет инфляцию (6,2%), сообщила пресс-служба Авито Работы.

Дефицит кадров смягчается восьмой квартал подряд и с пика в III квартале 2024 года сократился почти вдвое, по данным мониторинга предприятий Банка России. Сильнее всего — в обрабатывающих производствах; в сельском хозяйстве, энергетике и водоснабжении людей по-прежнему не хватает острее, чем в среднем по экономике. Уровень безработицы в августе 2026 года составил 2,2% против исторического минимума 2,1% в мае, занятость — 61,8%. Число экономически активного населения — 76,7 млн человек против 77,2 млн в августе 2017 года.

Планы найма на IV квартал впервые за полтора года немного выросли, но остаются у минимума с 2020 года. В сентябре вакансий стало на 8% больше, чем в августе, — динамика сезонная, как и год назад. Соискатели возвращаются на рынок быстрее вакансий.

Среди рабочих и линейных профессий на полном дне сильнее всего выросли медианные предложения водителям грузового транспорта (133 000 руб/мес, +31%), электрогазосварщикам (106 000 руб/мес, +20%), кровельщикам (99 000 руб/мес, +20%) и обивщикам (103 000 руб/мес, +19%).

«Рынок труда остыл, но свободных людей на нем не прибавилось. Индекс конкуренции 9,8 соискателя на одного работодателя — это следствие более сдержанного спроса, а не притока новых кандидатов: безработица держится у исторического минимума, а рабочая сила не растет. Сентябрьское оживление сезонное, год к году активность ниже прошлогодней. При этом зарплатные предложения продолжают расти и обгоняют инфляцию, особенно в рабочих профессиях. Когда спрос вернется, людей на месте будет не больше, чем сейчас, и главным вопросом станет, где их искать», — отметила руководитель аналитического центра Авито Работы Кристина Костина.

Вахтовый метод в 2026 году перестал быть сезонным: разница между самым активным и «тихим» месяцем сократилась вдвое. 43% работающих россиян открыты к вахте: 17% уже работают или работали вахтой, еще 26% рассматривают такую возможность. Предложений с вахтовым графиком стало больше в стройке (+17%), сервисе (+12%), складской логистике (+6%). Оплата в таких вакансиях вдвое выше полного дня: 178 000 против 82 000 руб/мес.

«Вопреки стереотипу о том, что вахта — это прежде всего добыча и Север, основной объем этого рынка формируют другие направления. Вахта перестает быть нишевым или сезонным инструментом: расширяются сферы деятельности работодателей, нанимающих на вахту, а рынок становится круглогодичным —ярко выраженных январского пика и летнего затишья уже не отмечается. И в условиях высокого уровня занятости работодатели активнее используют эту модель. При этом основными факторами доверия для соискателей остаются конкретные условия в вакансии, четко указанные размеры выплат, понятный работодатель, слово своих работников и возможность проверить все до приезда. Как и в любом найме, при поиске вахтового персонала важны также быстрая реакция на отклики и автоматизация HR-процессов», — пояснил управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.

За январь–июль 2026 года вахтовые вакансии заинтересовали 2,7 млн соискателей. Каждый второй отклик на вахту (48%) кандидаты оставляют недалеко от дома — в своем или соседнем регионе. Крупнейшие центры притяжения — Москва и Московская область (594 000 откликов), Ямал (77 000), Якутия (48 000). 80% откликов приходятся на стройку (33%), складскую логистику (26%) и сервис (20%).

Дайджест основан на данных Авито Работы за 2023–2026 годы, опросе 10 000 респондентов в августе 2026 года, данных Росстата и мониторинга предприятий Банка России.