На учете в психдиспансере: москвич сдал билет домой и пропал в Петербурге

Житель Москвы сдал билет домой, чтобы купить еды, а затем пропал в Санкт-Петербурге. Мужчина стоит на учете в психдиспансере, сообщает 112 .

Мама пропавшего Елена рассказала, что 4 октября Денис должен был вернуться домой. У него был билет на обратный путь, но он сдал его, чтобы купить еды. 9 числа сын вышел на связь и просил деньги. После этого связь пропала.

Накануне Елене позвонили петербургские волонтеры и прислали фото. Она подтвердила, что на снимке ее сын.

По словам близких, Денис впервые поехал в Санкт-Петербург, знакомых в городе у него нет. Также у москвича нет денег и теплой одежды.

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