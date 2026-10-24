Роскомнадзор требует с блогера Wylsacom почти полмиллиона за рекламу

Роскомнадзор требует с известного техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom) почти полмиллиона за рекламу, сообщает 112 .

Московский суд рассмотрит дело без присутствия сторон. Ведомство требует взыскать с блогера 468 тыс. рублей за обязательные отчисления с рекламы.

Для Wylsacom этот случай не первый. Суд уже удовлетворил аналогичные требования, с блогера взыскали более 1,2 млн рублей. По данным Роскомнадзора, за квартал он заработал около 40,4 млн рублей на рекламных интеграциях, но не уплатил обязательные 3%.

Ранее блогер Wylsacom прокомментировал мошенническую схему с продажей iPhone со скидкой 30%, в которую втянули российских знаменитостей.

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