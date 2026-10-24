Овчинский: проект «Московские кварталы» стал лауреатом премии «Формула доверия»

«Проект “Московские кварталы” стал лауреатом премии “Формула доверия” в номинации “Желанный проект” в классе стандарт. Эта награда подчеркивает, что город строит там, где это действительно необходимо москвичам. Лауреатом стала новостройка по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4/9», – сказал Овчинский.

Он добавил, что столица контролирует каждый этап строительства – от проекта до ввода новостройки в эксплуатацию. Люди выбирают дома от “Московских кварталов” за уверенность: они знают, что дом достроят, а ключи выдадут в срок.

«Формула доверия» – премия от «Авито Недвижимости» для застройщиков и жилых комплексов. Победителей выбирают на основе поведенческих сигналов пользователей платформы, а еще других оцифрованных параметров качества и надежности проектов. Лауреаты получают специальные бейджи на сайте сервиса, которые упрощают навигацию по рынку для тех, кто ищет квартиру в новостройке.

В рамках номинации «Желанный проект» учитывали устойчивый интерес к проектам: как часто пользователь просматривает и сохраняет карточку жилого комплекса, возвращается к объекту и переходит к контактам застройщика.

Дома по проекту «Московские кварталы» возводят по индивидуальным проектам проверенные подрядчики с применением современных технологий и качественных материалов. В новостройках предусмотрены подземные паркинги, просторные холлы и современные лифты. Квартиры продаются как с полной отделкой, так и предчистовой или без отделки под собственный дизайн-проект.

Важная составляющая проекта – прозрачное ценообразование. Стартовая стоимость каждой квартиры определяется независимой оценкой, после чего лоты выставляются на открытые аукционы на электронной площадке «Росэлторг», а итоговую цену формирует рынок.

Городской проект «Московские кварталы» запустили в конце мая 2025 года. Это комфортные квартиры для продажи в современных ЖК, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Застройщиком проекта выступает Фонд реновации – лидер по объему ввода жилья в РФ. При этом город полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Главная цель проекта «Московские кварталы» – рефинансирование программы реновации. Средства от реализации недвижимости позволяют ускорять темпы возведения современных жилых комплексов для переселения.

Покупка квартир в домах от «Московских кварталов» на этапе строительства доступна по договору долевого участия, а в уже готовых домах – по договору купли-продажи. На объекты от городского застройщика действует программа льготного ипотечного кредитования при поддержке государства – семейная ипотека.

Все подробности и последние новости о проекте можно узнать на сайте москварталы.рф.

Москва – один из лидеров среди регионов России по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».