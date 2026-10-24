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Овчинский: проект «Московские кварталы» стал лауреатом премии «Формула доверия»

Недвижимость

Городской проект «Московские кварталы» отмечен наградой премии «Формула доверия» от «Авито Недвижимости», сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства мегаполиса, Владислав Овчинский.

«Проект “Московские кварталы” стал лауреатом премии “Формула доверия” в номинации “Желанный проект” в классе стандарт. Эта награда подчеркивает, что город строит там, где это действительно необходимо москвичам. Лауреатом стала новостройка по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4/9», – сказал Овчинский.

Он добавил, что столица контролирует каждый этап строительства – от проекта до ввода новостройки в эксплуатацию. Люди выбирают дома от “Московских кварталов” за уверенность: они знают, что дом достроят, а ключи выдадут в срок.

«Формула доверия» – премия от «Авито Недвижимости» для застройщиков и жилых комплексов. Победителей выбирают на основе поведенческих сигналов пользователей платформы, а еще других оцифрованных параметров качества и надежности проектов. Лауреаты получают специальные бейджи на сайте сервиса, которые упрощают навигацию по рынку для тех, кто ищет квартиру в новостройке.

В рамках номинации «Желанный проект» учитывали устойчивый интерес к проектам: как часто пользователь просматривает и сохраняет карточку жилого комплекса, возвращается к объекту и переходит к контактам застройщика.
Дома по проекту «Московские кварталы» возводят по индивидуальным проектам проверенные подрядчики с применением современных технологий и качественных материалов. В новостройках предусмотрены подземные паркинги, просторные холлы и современные лифты. Квартиры продаются как с полной отделкой, так и предчистовой или без отделки под собственный дизайн-проект.

Важная составляющая проекта – прозрачное ценообразование. Стартовая стоимость каждой квартиры определяется независимой оценкой, после чего лоты выставляются на открытые аукционы на электронной площадке «Росэлторг», а итоговую цену формирует рынок.

Городской проект «Московские кварталы» запустили в конце мая 2025 года. Это комфортные квартиры для продажи в современных ЖК, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Застройщиком проекта выступает Фонд реновации – лидер по объему ввода жилья в РФ. При этом город полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Главная цель проекта «Московские кварталы» – рефинансирование программы реновации. Средства от реализации недвижимости позволяют ускорять темпы возведения современных жилых комплексов для переселения.

Покупка квартир в домах от «Московских кварталов» на этапе строительства доступна по договору долевого участия, а в уже готовых домах – по договору купли-продажи. На объекты от городского застройщика действует программа льготного ипотечного кредитования при поддержке государства – семейная ипотека.

Все подробности и последние новости о проекте можно узнать на сайте москварталы.рф.

Москва – один из лидеров среди регионов России по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».