Кот выжил в сгоревшей квартире на гороховой диете

В Ленинградской области спасли кота из сгоревшей квартиры, где он жил один некоторое время, выживая, питомец ел сухой горох, сообщает «Кошкиспас» .

Фото - © Telegram/Кошкиспас Фото - © Telegram/Кошкиспас Фото - © Telegram/Кошкиспас

По информации службы спасения животных, пожар произошел в квартире на проспекте Энгельса. При этом хозяева-алкоголики давно исчезли в неизвестном направлении, когда внезапно выяснилось, что там остался кот. Он вылезал на перила балкона, и люди сообщали об этом.

Сначала спасателей останавливала закрытая дверь, тишина за дверью, им не было понятно, там ли до сих пор кот.

«И вот вчера новый звонок! Кот снова сидит на балконе и посылает сигналы SOS! <…> Достать кота с помощью соседей получилось довольно быстро, но увиденное поразило до глубины души. Кот. Ел. Горох. У него была одна цель — выжить А кроме пачки гороха в кухне ничего не было», — написали в «Кошкиспас».

При этом животное ходило в лоток, как и было приучено, несмотря на сгоревшее жилье.

Кот худой, но очень ласковый, сейчас волонтеры ищут ему новый дом.

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