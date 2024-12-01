Глава МВД ФРГ: доказательств причастности России к крушению DHL в Литве пока нет

Глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявил, что доказательств якобы причастности Москвы к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве у Берлина пока нет, сообщает РИА Новости .

«Нет, пока нет (доказательств причастности РФ-ред.). Но Германия направила экспертов, чтобы все это точно расследовать», — сказала Фезер в интервью газете Handelsblatt, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава МВД добавила, что властям Германии необходимо усилить защиту критической инфраструктуры, так как диверсионная деятельность со стороны Москвы якобы продолжает расти.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL и не готовы говорить о причастности РФ к инциденту.

25 ноября грузовой самолет международного логистического гиганта DHL упал на жилой дом и загорелся в литовском Вильнюсе. На борту находились 4 человека, один из которых погиб.