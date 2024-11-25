Полиция Литвы: в авиакатастрофе в Вильнюсе погиб член экипажа, пилоты живы

В авиационной катастрофе, которая произошла в Литве, есть погибший. Однако им оказался не пилот, как заявляли многие СМИ, а член экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального комиссара Ренатаса Пожела.

Спасатели достали двух пилотов. Они живы.

При этом один пилот чувствует себя плохо — у него тяжелое состояние здоровья.

Грузовой самолет компании DHL упал на дом в Вильнюсе и загорелся. Это произошло примерно в 08:00. В воздушном судне было четыре человека — два пилота и два работника DHL.