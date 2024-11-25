Грузовой самолет рухнул на жилой дом в литовском Вильнюсе

Delfi: грузовой самолет DHL упал на дом в Вильнюсе
Происшествия

Грузовой самолет международного логистического гиганта DHL упал на жилой дом и загорелся в Вильнюсе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прибалтийское СМИ Delfi.

В грузовом самолете летели четверо человек. Двое из них управляли воздушным судном.

Другие два человека — сотрудники компании DHL.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся в аэропорту Антальи. На борту находились 79 человек.