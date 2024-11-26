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Кирби: США пока не готовы говорить о причастности РФ к крушению самолета в Литве

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL в Литве и не готовы говорить о причастности РФ к инциденту, пишет РИА Новости .

Он подчеркнул, что американские власти «определенно не готовы забегать вперед расследования».

После крушения в авиалайнере вспыхнул пожар, в результате чего самолет полностью сгорел. Со временем пожар локализовали, сообщала представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене. В результате авиакатастрофы погиб пилот лайнера.

Согласно некоторым версиям самолет, арендуемый компанией DHL, мог рухнуть в Вильнюсе в результате несчастного случая или теракта. Лайнер летел из немецкого Лейпцига.