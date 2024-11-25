Теракт или несчастный случай: авиакатастрофа с самолетом DHL попала на видео

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Падение самолета в Вильнюсе попало на видео

Уличная камера сняла момент падения самолета компании DHL в Вильнюсе, сообщает «Delfi Литва» . В результате авиакатастрофы погиб пилот лайнера.

Литовская полиция начала предварительное расследование по статье об ответственности за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и находящихся на них сооружений.

После крушения в авиалайнере вспыхнул пожар, в результате чего самолет полностью сгорел. Со временем пожар локализовали, сообщала представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене.

Согласно некоторым версиям самолет, арендуемый компанией DHL, мог рухнуть в Вильнюсе в результате несчастного случая или теракта. Лайнер летел из немецкого Лейпцига.

Литовские СМИ писали, что в момент падения в самолете находились 4 человека — 2 пилота и 2 работника.