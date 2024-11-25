Теракт или несчастный случай: авиакатастрофа с самолетом DHL попала на видео
Уличная камера сняла момент падения самолета компании DHL в Вильнюсе, сообщает «Delfi Литва». В результате авиакатастрофы погиб пилот лайнера.
Литовская полиция начала предварительное расследование по статье об ответственности за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и находящихся на них сооружений.
После крушения в авиалайнере вспыхнул пожар, в результате чего самолет полностью сгорел. Со временем пожар локализовали, сообщала представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене.
Согласно некоторым версиям самолет, арендуемый компанией DHL, мог рухнуть в Вильнюсе в результате несчастного случая или теракта. Лайнер летел из немецкого Лейпцига.
Литовские СМИ писали, что в момент падения в самолете находились 4 человека — 2 пилота и 2 работника.