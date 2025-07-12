Politico: Трамп может поставить Украине помощь на сотни миллионов долларов

Американский президент Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

В публикации говорится, что потенциальный пакет помощи подчеркнет внутренние разногласия в администрации американского лидера по вопросу дальнейшей поддержки Киева.

«Деньги поступят из фонда, утвержденного конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, который позволяет министерству обороны США изымать оружие из американских военных запасов для Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что в этом фонде остается еще около 3,8 млрд долларов.

В начале июля Politico сообщил о приостановке поставок зенитных ракет и других боеприпасов из-за истощения складов Пентагона. Однако уже 7 июля Трамп заявил, что не санкционировал это решение, и пообещал Киеву новые партии оружия, «прежде всего оборонительного». В Минобороны США подтвердили эти планы.