На трассе в Приморье в аварии с двумя автомобилями погиб человек

В результате ДТП в Приморье погиб один человек погиб, еще пятеро, в том числе один подросток, пострадали, сообщает РИА Новости .

ДТП произошло на 45-м км автодороги Артем — Находка. По предварительной информации, 74-летний водитель Honda CR-V выехал на встречку и врезался в Toyota Vanguard, в которой находилась семья из четырех человек.

В результате аварии 71-летный пассажир автомобиля Honda CR-V погиб.

Ранее на 260-м километре трассы А-108 в Воскресенском районе Подмосковья легковушка столкнулась с грузовиком. 34-летняя женщина управляла автомобилем марки «ВАЗ», не справилась с управлением и вылетела на полосу для встречного движения.