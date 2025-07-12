Посол Барбин: Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания выступает за наращивание активности НАТО в районе Балтийского моря и укрепление присутствия войск альянса на территории стран Балтии, сообщает РИА Новости.
«Развивается формат регионального взаимодействия НАТО с участием североевропейских и балтийских государств, а также ФРГ и Польши», — отметил он.
Посол отметил, что зоной особой ответственности Дании в рамках НАТО является Латвия.
Ранее правительство России утвердило новый перечень географических координат, определяющих исходные линии для измерения ширины территориального моря в Балтийском море.