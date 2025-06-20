Россия уточнила морские границы в Балтийском море

Правительство России утвердило новый перечень географических координат, определяющих исходные линии для измерения ширины территориального моря в Балтийском море. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу на портале правовой информации, исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, «образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша».

Кроме того, в документе названы и другие координаты, формирующие границы территориального моря. Новый перечень заменяет прежний, утверждённый ещё в 1985 году постановлением Совета министров СССР, что свидетельствует о современных изменениях в законодательстве и геополитической ситуации.

С принятием обновлённого перечня географических точек Министерство обороны России должно опубликовать новый список в «Извещениях мореплавателям» и переиздать морские навигационные карты. Министерство иностранных дел будет обязано передать копии каждой скорректированной карты в ООН, подтверждая официальное признание обновлённых границ. Роскадастр в свою очередь учтёт изменения при создании и переиздании картографических материалов.

Изменения носят технический характер и направлены на приведение российских нормативов в соответствие с современными стандартами картографии и навигации.