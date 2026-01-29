140 кг рыбы без документов находили в интернате Кузбасса, где умерли пациенты

В Прокопьевском психоневрологическом интернате, где скончались 9 пациентов, находили 140 кг рыбы без документов. Ее планировали использовать для питания постояльцев, но Россельхознадзор своевременно выявил нарушение, сообщает Mash .

В 2024 году учреждение получило предупреждение от Россельхознадзора. Администрация ПНИ допустила ошибку в оформлении 140 кг минтая, который предназначался для питания пациентов. Такие продукты могли представлять опасность для здоровья и были списаны.

Последние проверки в доме-интернате для людей с психическими расстройствами проводились Роспотребнадзором в 2023 и 2024 годах.

Ситуация с испорченной пищей также возникла и незадолго до трагедии. В интернате мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке. Кроме того, пациентов кормили тухлятиной.

Ранее в Прокопьевском психоневрологическом интернате была зафиксирована вспышка гриппа А. Заболели 46 человек. Позднее выяснилось, что в январе в учреждении скончались 9 пациентов.

