112: очевидцы сообщают о перестрелке возле пляжа в Махачкале
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В Махачкале слышны выстрелы около пляжа, похоже на автоматные очереди, сообщает 112.
По данным очевидцев, в Махачкале около пляжа слышны звуки стрельбы. Также местные жители утверждают о перестрелке в районе горящей синагоги.
В воскресенье неизвестные напали на православный храм в Дербенте, а также на синагогу в Махачкале.
В ходе вооруженного нападения погибли несколько человек, в том числе настоятель православного храма Отец Николай. Среди убитых также есть полицейские.
Следственный комитет после нападений в Дербенте и Махачкале возбудил дело по статье «Террористический акт». НАК сообщал, что режим контртеррористической операции введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков.