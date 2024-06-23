112: очевидцы сообщают о перестрелке возле пляжа в Махачкале

В Махачкале слышны выстрелы около пляжа, похоже на автоматные очереди, сообщает 112 .

По данным очевидцев, в Махачкале около пляжа слышны звуки стрельбы. Также местные жители утверждают о перестрелке в районе горящей синагоги.

В воскресенье неизвестные напали на православный храм в Дербенте, а также на синагогу в Махачкале.

В ходе вооруженного нападения погибли несколько человек, в том числе настоятель православного храма Отец Николай. Среди убитых также есть полицейские.

Следственный комитет после нападений в Дербенте и Махачкале возбудил дело по статье «Террористический акт». НАК сообщал, что режим контртеррористической операции введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков.