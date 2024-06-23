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В Махачкале в ходе перестрелки с боевиками убит полицейский, 6 ранены

В Махачкале в результате перестрелки с неизвестными один сотрудник полиции убит, 6 силовиков ранены, сообщили в региональном главке МВД.

Среди гражданских пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

Махачкалу и Дербент оцепили на въезд и выезд после вооруженных нападений на синагогу, православный храм и полицейских. Весь состав правоохранительных органов республики поднят по тревоге.

Преступники могли скрыться на белом Volkswagen Polo.