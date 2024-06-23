Боевики перерезали горло священнику православного храма в Дербенте

Неизвестные напали на православный храм в Дербенте. Среди погибших есть священник, которому перерезали горло, сообщает Telegram-канал Readovka .

Руководитель общественной палаты Дагестана сообщил об убитом во время нападения на православный храм в Дербенте. Им оказался 66-летний настоятель храма Отец Николай.

Известно, что священнослужитель сильно болел.

Также был убит охранник в церкви Махачкалы, который был вооружен только газовым пистолетом. Священники заперлись в храме и ждут помощи.

В воскресенье неизвестные напали на православный храм и синагогу в Махачкале. Они вступили в перестрелку с полицейскими. Предварительно, 5 сотрудников убиты, 9 силовиков ранены.