Минфин США открыл шлюз для российского дизеля

Минфин США выдал временную лицензию OFAC № 135 на поставки дизельного топлива из России — она действует до 7 апреля 2027 года. Экономический эффект для РФ реален, но ограничен, а главные последствия — геополитические: Вашингтон вынужден смягчать санкции ради собственных цен на топливо, сообщил РИАМО эксперт в области международного политического и экономического анализа Михаил Ажгиревич.

Россия готова поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре, 500 тыс. в ноябре и до 1 млн тонн в декабре, сняв экспортные ограничения. При этом документ не открывает доступ к счетам ЦБ, ФНБ и Минфина в США.

По словам эксперта, экономический эффект для страны реален, но ограничен.

«Лицензия OFAC № 135 действует лишь до 7 апреля 2027 года и не открывает доступ к счетам ЦБ, ФНБ и Минфина в США. Это даст экспортную выручку и снизит нагрузку на бюджет, но рост будет умеренным, а внутренний рынок топлива при этом нужно беречь», — пояснил собеседник.

Для мировой экономики главное — смягчение дефицита дизеля.

«Цены на бензин и дизель в мире выросли на 60–97%, и США сами просят российское топливо», — отметил Ажгиревич.

По данным отраслевых источников, средняя мировая цена дизельного топлива на 7 сентября составляла 1,626 доллара за литр, что на 32,86% превышает показатель прошлого года. В США средняя стоимость дизеля 7 октября держалась на уровне 6,28 доллара за галлон — более чем на 70% выше, чем год назад.

Главные последствия — геополитические, подчеркнул эксперт.

«Вашингтон вынужден на ходу смягчать санкции ради собственных цен на топливо. Энергетическая прагматика победила санкционную риторику, и это меняет переговорную позицию Москвы. Вместо „адских санкций“ — просьба о помощи», — резюмировал Ажгиревич.

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