Звал папу: голого неадеквата скрутили в Зеленограде

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Утром в понедельник в Зеленограде полицейские скрутили голого неадекватного мужчину, сообщает «МК: срочные новости» .

День начался у жителей Зеленограда с криками и просьбой о помощи: неадекватный голый мужчина звал папу.

Неадеквата скрутили полицейские, посадили в машину и увезли.

Ранее неадекватный мужчина устроил поножовщину, ранил подростка, а затем исцарапал припаркованные машины в Хабаровске.

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