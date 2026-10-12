ВС РФ ударили по кораблю с грузом для ВСУ в Одессе
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Этой ночью российская армия продолжила нанесение ударов беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры противника, по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Был поражен сухогруз на переходе морем. Корабль доставлял в порт Одессы грузы военного назначения.
Ранее российские военные поразили логистический центр с грузом ВСУ в Николаевской области. Под удар также попал сухогруз.
В ночь на 11 октября Вооруженные силы страны нанесли удар по дата-центру «Тенет» в Одессе. Он использовался украинской армией для обработки, передачи и хранения информации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.