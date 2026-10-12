USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,12
-0.60 %

ВС РФ ударили по кораблю с грузом для ВСУ в Одессе

Спецоперация

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Этой ночью российская армия продолжила нанесение ударов беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры противника, по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Был поражен сухогруз на переходе морем. Корабль доставлял в порт Одессы грузы военного назначения.

Ранее российские военные поразили логистический центр с грузом ВСУ в Николаевской области. Под удар также попал сухогруз.

В ночь на 11 октября Вооруженные силы страны нанесли удар по дата-центру «Тенет» в Одессе. Он использовался украинской армией для обработки, передачи и хранения информации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.