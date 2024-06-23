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СК возбудил уголовное дело по факту теракта в Дербенте и Махачкале

По факту теракта в Дербенте и Махачкале, в результате которого пострадали и погибли полицейские и гражданские, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

Все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к теракту, устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее в Дербенте и Махачкале неизвестные напали на православные церкви и синагогу, они также устроили перестрелку с полицейскими. Погибли 5 человек, 23 пострадали.

Двоих террористов, которые напали на полицейских в Махачкале, удалось ликвидировать.