Baza: двоих боевиков, расстрелявших полицейских, ликвидировали в Махачкале

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Двоих террористов, которые напали на полицейских в Махачкале, удалось ликвидировать, сообщает Telegram-канал Baza .

По предварительным данным, сейчас продолжается перестрелка между нападавшими и силовиками.

В 18 часов вечера в воскресенье неизвестные в черной одежде обстреляли церковь и синагогу в Дербенте из автоматического оружия, а также стреляли в полицейские машины.

Стрельба также произошла в Махачкале, где неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.

В ходе вооруженного нападения на Дербент и Махачкалу погибли 5 сотрудников полиции, еще 9 получили ранения.