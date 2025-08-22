Зеленский считает необходимым провести встречу втроем с Трампом и Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сказал, что Киев готов провести переговоры с Москвой. Однако он хочет, чтобы саммит сразу был трехсторонним — с главами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, сообщает РБК .

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Зеленский отверг все предложения американского лидера о завершении украинского конфликта, которые назвал лидер Соединенных Штатов. Трамп, в свою очередь, перечислил идеи по урегулированию, которые считает нужными. Это случилось на встрече в Вашингтоне.

До этого Лавров говорил, что встреча Путина и Трампа не запланирована. При этом Путин согласен на подобный саммит. Однако в том случае, если будет подготовлена повестка дня для встречи.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что после завершения президентского срока Трампа гарантии безопасности для Украины должны остаться. Она отметила, что проводится подготовка ко встрече Зеленского с Путиным.