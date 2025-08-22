Лавров высказался о встрече Путина и Зеленского

Встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Вместе с тем министр отметил, что глава России будут согласен на такие переговоры при готовности повестки дня для саммита, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика телеканалу NBC.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова», — сказал Лавров.

На днях Белый дом сообщал о подготовке встречи президентов России и Украины.

В начале августа Владимир Путин заявлял, что «ничего не имеет против» встречи с Владимиром Зеленским, но для таких переговоров нужны условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко». Глава Украины 12 августа говорил, что у него планируются переговоры с президентом России и американским коллегой Дональдом Трампом.