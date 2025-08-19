Белый дом заявил о подготовке к встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа выступила перед журналистами и рассказала, что американский президент Дональд Трамп понимает, что после того, как завершится срок его работы, гарантии безопасности для Украины со стороны США должны сохраниться. Также она заявила, что уже ведется подготовка ко встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, пишет РИА Новости .

Левитт отметила, что США рассматривают воздушную поддержку как один из вариантов обеспечения безопасности Украины в будущем. В Белом доме сообщают, что уже идет организация переговоров между президентами России и Украины.

«И, как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется», — сказала Левитт в ходе брифинга.

По словам официального представителя Белого дома, Трамп осознает важность сохранения гарантий безопасности для Украины и после окончания его пребывания на посту.

Ранее по итогу состоявшейся встречи Трампа и Зеленского в Белом доме 18 августа, американский лидер заявил, что в рамках обеспечения гарантий безопасности полностью исключается вариант вступления Украины в НАТО.