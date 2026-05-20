«Кто-то холодца лишился»: свиная голова появилась на детской площадке в Питере

Свиную голову нашли на детской площадке возле школы в Петербурге

Неизвестные оставили свиную голову на детской площадке возле школы в Санкт-Петербурге. Кадры находки публикует 78.ru .

Свиная голова лежала на видном месте — на одной из горок. Она находилась в черном пакете, который кто-то специально раскрыл, чтобы выставить содержимое напоказ.

Находка сильно напугала детей и взрослых, а сам снимок быстро распространился в местных пабликах и вызвал ряд вопросов.

Некоторые комментаторы предположили, что это чья-то шутка. Другие назвали появление свиной головы на детской площадке «провокацией».

