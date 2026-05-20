Навка навестила онкобольную Маргариту Симоньян, написавшую книгу о Кеосаяне

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка навестила главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, которая борется с онкологией.

Фигуристка опубилковала в социальных сетях совместные снимки и поделилась впечатлениями от книги главреда RT о покойном супруге Тигране Кеосаяне, которая выйдет в сентябре текущего года.

«Вчера нам посчастливилось услышать от автора эту прекрасную историю любви, которая называется „Не первая любовь. Исповедь горя и радости“», — подписала Навка публикацию.

Олимпийская чемпионка назвала автобиографию невероятной, душевной, захватывающей и интересной, а также «гимном любви и жизни в прозе на примере собственной судьбы».

Известный телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян умер 26 сентября прошлого года после продолжительной комы. Ему было 59 лет.

