Зеленский отверг все предложения Трампа о завершении конфликта — Лавров
Фото - © РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский ответил «нет» на все предложения об урегулировании украинского конфликта, которые озвучил глава США Дональд Трамп. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, сообщает РИА Новости.
Министр пояснил, что Трамп озвучил Зеленскому предложения по улаживанию конфликта, которые американцы считают необходимыми. Лидер Украины, по словам российского министра, отверг каждое из них. Это произошло на встрече в Вашингтоне.
Однако Россия, как заявил Лавров, согласилась «проявить некоторую гибкость» по ряду вопросов, поднятых Трампом. Речь идет об идеях, которые американский лидер озвучил после переговоров с главой России Владимиром Путиным в Анкоридже.
«Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <…> проявить некоторую гибкость», — сказал глава российской дипломатии.
Лавров также заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована. По его словам, российский лидер будет готов к личным переговорам с главой Украины по мере готовности повестки дня для саммита.