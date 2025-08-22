Президент Украины Владимир Зеленский ответил «нет» на все предложения об урегулировании украинского конфликта, которые озвучил глава США Дональд Трамп. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, сообщает РИА Новости .

Министр пояснил, что Трамп озвучил Зеленскому предложения по улаживанию конфликта, которые американцы считают необходимыми. Лидер Украины, по словам российского министра, отверг каждое из них. Это произошло на встрече в Вашингтоне.

Однако Россия, как заявил Лавров, согласилась «проявить некоторую гибкость» по ряду вопросов, поднятых Трампом. Речь идет об идеях, которые американский лидер озвучил после переговоров с главой России Владимиром Путиным в Анкоридже.

«Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <…> проявить некоторую гибкость», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров также заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована. По его словам, российский лидер будет готов к личным переговорам с главой Украины по мере готовности повестки дня для саммита.