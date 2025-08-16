Переговоры России и США на Аляске завершились

Российско-американские переговоры в Анкоридже завершились, сообщила пресс-служба Кремля. Во время них президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако итоговой сделки пока не достигнуто.

Встреча президентов и их делегаций началась поздним вечером 15 августа. Переговоры проходили на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В ходе встречи Путин и Трамп беседовали в узком составе — в формате «три на три». Эти консультации продлились 2 часа 45 минут. После них Владимир Путин и Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию и приступили к переговорам в расширенном формате.

Во время саммита Трамп заявил, что мирной сделки по Украине пока не удалось достичь: стороны достигли прогресса в урегулировании, но по «самому важному» пункту до сих пор нет согласия. Путин говорил, что Россия искренне заинтересована в завершении украинского кризиса.

Дональд Трамп также допустил, что может снова встретиться с Владимиром Путиным «совсем скоро». Российский президент пригласил коллегу в Москву, на что республиканец ответил: «Могу себе такое представить».