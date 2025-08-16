Трамп о сделке по Украине: согласовали многие пункты, но не самый важный

Во время переговоров на Аляске удалось достичь согласия по «многим пунктам» урегулирования украинского конфликта, но не по «самому важному» из них. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет», — сказал американский лидер.

Несмотря на то, что по «самому важному пункту» украинской сделки компромисса еще не достигнуто, у сторон есть «хорошие шансы» договориться, отметил Трамп.

Президент США добавил, что во время переговоров на Аляске получилось достичь «существенного прогресса» по теме урегулирования конфликта на Украине.

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп начали официальную встречу на Аляске. Российско-американский саммит продолжается.