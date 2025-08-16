Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком формате, сообщила пресс-служба Кремля. Эти консультации прошли в формате «три на три» и продлились 2 часа 45 минут.

В пятницу, 15 августа, Путин и Трамп встретились на военной базе в Анкоридже на Аляске. В Белом доме заявляли, что ключевой темой переговоров президентов станет обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

Администрация Трампа называла его встречу с Путиным «исторической». Западные СМИ сообщали, что российский и американский лидеры встретились, «словно старые друзья».

Тем временем Белый дом показал еще одно видео с рукопожатием Трампа и Путина.