Величественно: Белый дом показал еще одно видео с рукопожатием Трампа и Путина

Белый дом показал еще одно видео с рукопожатием Трампа и Путина

Белый дом опубликовал очередное видео со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ролике, на который наложена музыка, запечатлено рукопожатие лидеров на летном поле, сообщает РБК .

Белый дом назвал встречу Путину и Трампа «исторической». Их переговоры начались 15 августа на военной базе в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры и их команды общаются за закрытыми дверьми уже более двух часов.

Президенты России и США встретились на Аляске, «словно старые друзья», писали западные СМИ. Во время встречи Путин и Трамп обменивались рукопожатиями, шутили, улыбались и устроили «необычную поездку» в лимузине хозяина Белого дома.