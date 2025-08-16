Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске, «словно старые друзья», пишет итальянская La Repubblica . Газета отмечает, что политики улыбались, шутили и обменивались рукопожатиями, после чего устроили «необычную поездку в президентском автомобиле» — лимузине Трампа.

Тем временем американская The New York Times также сообщила, что во время поездки в лимузине Путин и Трамп общались без переводчиков. В связи с этим журналисты сделали вывод, что российский лидер «достаточно хорошо» говорит по-английски.

«Это может добавить таинственности тому, что два лидера обсуждали в частном порядке во время этого визита», — писала NYT.

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске. Белый дом назвал встречу двух президентов «исторической».